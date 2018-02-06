Erkek hemşireler hayat kurtardı

"İyi olacak hastanın ayağına doktor gelir" sözünün gerçeği Antalya'da yaşandı. 2 erkek hemşire, işe gittikleri sırada kalp krizi geçiren bir hastayı hayata bağladı. Yürekleri titreten olay dün Antalya Kepez'de yaşandı. Sabah saatlerinde arkadaşının aracıyla işe giden 58 yaşındaki Ali Karakan aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Karakan için çevredekiler yardım istemeye başladı. Bu sırada olay yerinden geçmekte olan 2 erkek hemşire duruma kayıtsız kalmadı. 2 genç kalbi duran Karakan'a müdahale etmeye başladı. Sırayla kalp masajı ve suni teneffüs yapan hemşireler, yaşlı adamı hayata döndürmeyi başardı. Bu sırada olay yerine çağırılan sağlık ekipleri hastayı devralıp müdahaleye devam etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Karakan, hastaneye gönderildi. Yaşlı adamı hayata döndüren hemşirelerden Ömer Şahin İlya, müdahaleye başladığında kalbin çalışmadığını söyledi. "Elimizden geleni yapmaya çalıştık" dedi. Vatandaşlar, 2 hemşireyi de yaptıkları fedakarlık için tebrik etti.
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