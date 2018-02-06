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Dronecell

'de telefon şebekelerinin çekmediği köylerde, vatandaşlar telefonlarını drone’a bağlayarak yakınlarıyla konuşuyor. Girişimci genç, 10 dakikalık görüşme ücreti için kişi başı 1’er lira alıyor

Dronecell
GSM şebeklerinin çekmediği köylerde ilginç bir yöntem geliştirildi. Drone sahibi genç, hem vatandaşlara yardım ediyor, hem de cebini dolduruyor. 'nin Akçalı köyünde, iddiaya göre, hiçbir operatörü şebekesi çekmiyor. Köylüler, Ali Yücel Kaya'nın, insansız hava aracı drone hizmeti sayesinde yakınlarıyla cep telefonu görüşmesi yapabiliyor. Gencin cep telefonunu bağladığı drone yaklaşık 10 metre havalandıktan sonra, sinyal alıyor ve köylüler de bluetooth ile bağlanıp, görüşmelerini yapıyor. Kaya, 10 dakikalık görüşme ücreti için kişi başı 1'er lira alıyor. Girişimci genç şunları söyledi: "Annem hasta, ağabeyim cezaevinde. Bazen annem ağabeyimle görüşmek istediğinde telefon şebekesi yüzünden görüşemiyor. Sırf bunun önüne geçmek için drone alıp telefonumu taktım. Drone havalandıktan sonra bluetooth'la bağlanıp görüşme yapabiliyoruz.

'HAYVANLAR KORKUTUYOR'
Günde bir kez köy meydanında, drone'u 10 metre havalandırıp, yakınlarıyla görüşmek isteyen vatandaşlara yardımcı oluyorum. 1 lira ücret alıyorum. Yabani hayvanlardan dolayı tepelere çıkamıyoruz. O yüzden böyle bir yönteme başvurduk." Ekrem Arslan da "Daha önce gece yarısı acil bir hastamız olduğunda köyün arkasındaki tepeye çıkıp şebeke arıyorduk. Kışın kurt korkusu nedeniyle çıkamayınca, alınan drone sayesinde yakınlarımızla iletişim kurabiliyoruz" dedi.
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