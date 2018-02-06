GSM şebeklerinin çekmediği köylerde ilginç bir yöntem geliştirildi. Drone sahibigenç, hem vatandaşlara yardımediyor, hem de cebini dolduruyor.Hakkari'nin Akçalı köyünde, iddiaya göre, hiçbir GSM operatörü şebekesi çekmiyor. Köylüler, Ali YücelKaya'nın, insansız hava aracı drone hizmeti sayesinde yakınlarıyla cep telefonu görüşmesi yapabiliyor. Gencin cep telefonunu bağladığı drone yaklaşık 10 metre havalandıktan sonra, sinyal alıyor ve köylüler de bluetooth ile bağlanıp, görüşmelerini yapıyor. Kaya, 10 dakikalık görüşme ücreti için kişi başı 1'er lira alıyor. Girişimci genç şunları söyledi: "Annem hasta,ağabeyim cezaevinde. Bazenannem ağabeyimle görüşmekistediğinde telefon şebekesiyüzünden görüşemiyor. Sırfbunun önüne geçmek için dronealıp telefonumu taktım. Dronehavalandıktan sonra bluetooth'labağlanıp görüşme yapabiliyoruz.
'HAYVANLAR KORKUTUYOR' Günde bir kez köy meydanında, drone'u 10 metre havalandırıp, yakınlarıyla görüşmek isteyen vatandaşlara yardımcı oluyorum. 1 lira ücret alıyorum. Yabani hayvanlardan dolayı tepelere çıkamıyoruz. O yüzden böyle bir yönteme başvurduk." EkremArslan da "Daha önce gece yarısı acil bir hastamız olduğunda köyün arkasındaki tepeye çıkıp şebeke arıyorduk. Kışın kurt korkusunedeniyle çıkamayınca, alınandrone sayesinde yakınlarımızlailetişim kurabiliyoruz" dedi.
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