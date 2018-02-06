Çare Türkiye
Türkiye’ye ‘işgalci’ diyenler hep sivilleri hedef aldı. Mehmetçik ise İdlib’e 4. gözlem noktası için girince dualarla karşılandı. Mehmetçik’i görünce şükürler eden bölge halkı kurbanlar keserek askerimizi yolculadı
KÖY KÖY İLERLİYORUZ
Afrin'de Zeytin Dalı Harekâtı'nın 17. gününde savaş uçaklarımız sabahın ilk saatlerinde Huruz Dağı ile Bülbül bölgesindeki terör mevzilerini bombardımana tuttu. Çemberin daraldığı Raco bölgesinde, güneydeki Surki ve Kırmızı köyleri YPG'den alındı. Raco bölgesinde önceki gün iki askerimizin şehit düştüğü 1027. Tepe ise tamamen teröristlerden temizlendi. Sabah tepeyi ele geçiren Mehmetçik zirveye Türk bayrağı çekti ve ezan okudu.
Küçük bir çocuk kendi imkanlarıyla yaptığı Türk bayrağıyla askerimizi karşıladı.
Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı , Türkiye , Suriye
- 06 Şubat 2018, Salı
- Gazete
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