;
Yol Durumu
  1. Komutanı uğurladı
  2. Vatan size minnettar

Çare

’ye ‘işgalci’ diyenler hep sivilleri hedef aldı. Mehmetçik ise İdlib’e 4. gözlem noktası için girince dualarla karşılandı. Mehmetçik’i görünce şükürler eden bölge halkı kurbanlar keserek askerimizi yolculadı

Çare Türkiye
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait bir konvoy, Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib'te gerginliği azaltma bölgesinde oluşturulacak 4. ateşkes gözlem noktası için bölgeye intikal etti. Dün sabah 'den İdlib'e giren askeri konvoy, gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alan batı Halep kırsalına güvenli şekilde ulaştı. Mehmetçik'in konvoyu yol boyunca yıllardır savaş altında yaşayan liler tarafından büyük mutlulukla karşılandı. Konvoyu sık sık durduran Suriye halkı, askerlerimizi için dualar etti. Mehmetçik'in bir köyden geçişi sırasında ise köylüler kurban keserek Türk askerinin gelişini kutladı. Bir başka noktada ise küçük bir çocuğun kendi imkanlarıyla yaptığı Türk bayrağını sallayarak askerimizi selamladığı görüldü. Halihazırda, Suriye-Türkiye sınırı yakınındaki İdlib-Afrin hattında Salve köyü ile Samaan Kalesi yakınları ve Şeyh Akil Tepesi'nde TSK'nın gözlem noktaları faaliyet gösteriyor. Anlaşmaya göre, kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK'nın toplam 12 bölgede gözlem noktası oluşturması öngörülüyor.


KÖY KÖY İLERLİYORUZ
Afrin'de Zeytin Dalı Harekâtı'nın 17. gününde savaş uçaklarımız sabahın ilk saatlerinde Huruz Dağı ile Bülbül bölgesindeki terör mevzilerini bombardımana tuttu. Çemberin daraldığı Raco bölgesinde, güneydeki Surki ve Kırmızı köyleri YPG'den alındı. Raco bölgesinde önceki gün iki askerimizin şehit düştüğü 1027. Tepe ise tamamen teröristlerden temizlendi. Sabah tepeyi ele geçiren Mehmetçik zirveye Türk bayrağı çekti ve ezan okudu.


Küçük bir çocuk kendi imkanlarıyla yaptığı Türk bayrağıyla askerimizi karşıladı.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar