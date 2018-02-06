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Boğaz’dan dev geçti

Boğaz’dan dev geçti
İstanbul Boğazı'ndan geçen Çarşamba günü geçmeyi deneyen ancak başarılı olamayan 52 metre uzunluğunda ve 110 metre yüksekliğindeki Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli dev petrol platformu, dün sabah tekrar Boğaz'a girdi. Kuleleri alçaltılan platform, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçti. Dev petrol platformunun köprü altından geçişi havadan da görüntülendi.
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