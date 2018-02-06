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Bir çaydanlığa evini kaybetti

189 bin TL’lik senete imza attığını söyleyen Mehmet Kaya, “45 senelik evim gitti” diyerek isyan etti.

Bir çaydanlığa evini kaybetti
İstanbul Ümraniye'de yaşayan Mehmet Kaya (71), akıllara durgunluk veren bir yöntemle dolandırıldı. 500 bin lira değerindeki evini 2013 yılında bir ilan sitesinden satılığa çıkardı. İlanı gören M.A., Kaya'yı aradı. Eve talip olduğunu ve hediye olarak da çaydanlık göndereceğini anlattı. Mehmet Kaya'nın evine gelen kurye ise imza karşılığında hediyeyi teslim ederek ayrıldı. 3 ay sonra evinin vergi borcu olup olmadığını öğrenmek için E-Devlet'ten sorgu yapan Mehmet Kaya, evinin icralık olduğunu görünce dünya başına yıkıldı. Dolandırıcı kuryenin kağıdına imza attığı için evini kaptıran Mehmet Kaya ve ailesi, hukuk mücadelesini kaybetti ve evi satılığa çıktı. Evin satılması halinde evsiz kalacakları için çaresiz kalan Kaya ailesi, yardım istedi.
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