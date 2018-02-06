Bıçaklı kavga: 3 yaralı

İstanbul Bahçelievler'de dün, 2 grup arasında 'yanbakma' tartışması çıktı. Tansiyonaniden yükseldi. Yaşları 18 ile 20 arasında değişen 3 kişi vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanırken saldırganlarparktan kaçarak uzaklaştı. Vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini aradı. Olay yerine giden ekipler yaralı gençleri hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Bir görgü tanığı "Gençler kavga ediyordu. Ayırmak istedim"dedi.
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