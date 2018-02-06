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Bıçaklı kavga: 3 yaralı

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan gençler kanlar içinde yere yığıldı.

Bıçaklı kavga: 3 yaralı
İstanbul Bahçelievler'de dün, 2 grup arasında 'yan bakma' tartışması çıktı. Tansiyon aniden yükseldi. Yaşları 18 ile 20 arasında değişen 3 kişi vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanırken saldırganlar parktan kaçarak uzaklaştı. Vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini aradı. Olay yerine giden ekipler yaralı gençleri hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Bir görgü tanığı "Gençler kavga ediyordu. Ayırmak istedim"dedi.
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