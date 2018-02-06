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Belarin!

Belarin!
İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Lisans 3'üncü sınıf öğrencisi B.T., 15 Kasım'da 10-12 yaşlarındaki 8 bale öğrencisini kırbaçla dövdü. Çocuklar, yaşadıklarını ailelerine anlattı. Ailelerin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma açıldı. İfadesi alınan B.T., kırbaç kullandığı yönündeki iddiaları yalanladı.


Olayla ilgili iddianame hazırlandı. Dava ilerleyen günlerde başlayacak.


Dilek YAMAN
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