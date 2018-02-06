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Bank'not'

Banknot
'nde, not şişirme skandalı yaşandı. İlahiyat Fakültesi'nde bazı öğrencilerin, öğrenci işlerindeki memurlara para karşılığında notlarını yükselttiği ihbarı yapıldı. Rektörlüğe giden ihbar mailinin ardından inceleme başlatıldı. İşlemlerin Hukuk Fakültesi öğrenci bürosundan gerçekleştirildiği ortaya çıktı. İzinli personel M.T.'nin kullanıcı adı ve şifresinin kullanılarak, başka çalışanlar tarafından sisteme girilip, notlarda oynamalar yapıldığı saptandı. Sisteme giriş yapan personelin, Mustafa Ö. olduğu vurgulandı. İlahiyat Fakültesi'nde öğrenim gören M.M.T ve R.T isimli iki öğrencinin final (bitirme) ve bütünleme sınavı notlarının ilan edildikten sonra usulsüz olarak sistem üzerinden değiştirilip, kaldığı sınavları mazeretle değiştirildiği kesinleşti. Öğrenciler ve personel hakkında dava açıldı.


Dilek YAMAN
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