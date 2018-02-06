10 yaşındaki Muri yorgun düştü

Suriye'de süren iç savaştan kaçarak ailesiyle birlikte Adana'ya gelen 10 yaşındaki Ahmet Muri, aile ekonomisine katkıda bulunmak için sabahın ilk ışıklarında boyundan büyük el arabasını alıp atık kağıt toplamak için yollara düşüyor.
Okula gitmesi gerekirken eve ekmek götürmek için boyundan büyük el arabasıyla saatlerce atık kağıt toplayıp, arabanın içinde uyuyakaldı. Muri'yi o halde gören birçok kişi, yardım talebinde bulundu.
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