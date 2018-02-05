Sosyetik haciz!

Sosyetenin ünlü siması olan ve yaşadığı aşklar ile magazin gündemine sık sık konu olan Ayşe Kucuroğlu, haciz şoku yaşadı. İddialara göre Kucuroğlu, Süleyman Demirel, Turgut Özel ve Tansu Çiller'e danışmanlık yapan, eski ünlü reklamcı Nail Keçili'nin ayrıldığı eşi Nilgün Keçili'nin İstanbulBebek'te bulunan Yasemin adlı apartmanında bulunan dairesini kiraladı. Aylık 10 bin lira ödeyeceğine dair anlaşma yaptı. Ancak tam 6 ay boyunca kirasını yatırmadı. Yine iddialara göre apartmanın aylık 500 lira olan aidatını da tam 24 ay ödemedi. Bunun üzerine doğalgazı müşterek olan ve sonradan dairelere ortak bölünen apartmanın borç nedeniyle doğalgazı kesildi. Ev sahibi Nilgün Keçili ise Ayşe Kucuroğlu'nun sürekli aradı. Ulaşmaya çalıştı. Ancak Ayşe Kucuroğlu hiçbir telefona çıkmadı. Sırra kadem bastı. Bunun üzerine ev sahibi, Ayşe Kucuroğlu'nu mahkemeye vererek, alacakları için haciz kararı çıkardı. Öte yandan TAKVİM'in elde ettiği bilgilere göre Ayşe Kucuroğlu, Bebek'te bulunan lüks dairede, beş çocuğu ve bakıcılarıyla birlikte toplam on kişi ile beraber yaşıyorlar. Kirasını ve aidatınıödemeyen Kucuroğlu, tüm sosyetedavetlerinde, her gece başka kıyafetledergilere poz veriyor.
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