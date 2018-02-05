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haciz!

güzel , ’nin eski eşi ’nin lüks dairesini 10 bin TL’ye kiraladı. Ancak 6 aylık kira ile 24 aylık aidatın ödemesini yapmadı. Bunun üzerine ev sahibi haciz kararı çıkarttı.

Sosyetik haciz!
Sosyetenin ünlü siması olan ve yaşadığı aşklar ile magazin gündemine sık sık konu olan Ayşe Kucuroğlu, haciz şoku yaşadı. İddialara göre Kucuroğlu, , Turgut Özel ve 'e danışmanlık yapan, eski ünlü reklamcı Nail Keçili'nin ayrıldığı eşi 'nin İstanbul Bebek'te bulunan Yasemin adlı apartmanında bulunan dairesini kiraladı. Aylık 10 bin lira ödeyeceğine dair anlaşma yaptı. Ancak tam 6 ay boyunca kirasını yatırmadı. Yine iddialara göre apartmanın aylık 500 lira olan aidatını da tam 24 ay ödemedi. Bunun üzerine doğalgazı müşterek olan ve sonradan dairelere ortak bölünen apartmanın borç nedeniyle doğalgazı kesildi. Ev sahibi Nilgün Keçili ise 'nun sürekli aradı. Ulaşmaya çalıştı. Ancak Ayşe Kucuroğlu hiçbir telefona çıkmadı. Sırra kadem bastı. Bunun üzerine ev sahibi, Ayşe Kucuroğlu'nu mahkemeye vererek, alacakları için haciz kararı çıkardı. Öte yandan TAKVİM'in elde ettiği bilgilere göre Ayşe Kucuroğlu, Bebek'te bulunan lüks dairede, beş çocuğu ve bakıcılarıyla birlikte toplam on kişi ile beraber yaşıyorlar. Kirasını ve aidatını ödemeyen Kucuroğlu, tüm sosyete davetlerinde, her gece başka kıyafetle dergilere poz veriyor.

Mevlüt YÜKSEL
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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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