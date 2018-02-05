Silahlı çatışma: 1 ölü 2 yaralı

Mersin'de husumetli olan Okan İ. ile Eren Ö. dün konuşmak için park gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Okan İ. silahla Eren Ö.'nün ayaklarına ateş ederek yaraladı. Gencin yakınları bölgeye akın etti. Okan İ.'nin arkadaşı olduğu öğrenilen Mevlüt Y. pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Ağır yaralanan Soner Say hayatını kaybetti. Eren Ö. ise tedavi altına alındı. Mevlüt Y. de hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
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