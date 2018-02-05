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Şifa için

Şifa için Türkiye
Türk doktorlar, şifa dağıttı. Market zinciri sahibi Çinli işadamı Zhan Shikang (55), 2 yıl önce akciğer ine yakalandı. Ülkesindeki doktorlar, "Yapacak bir şey yok" diyerek hastayı hastaneden evine yolladı. Kanserden dolayı göğüs kafesine yayılan tümör nedeniyle nefes alamaz hale gelen hasta, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine 'ye gelerek Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan'ın kapısını çaldı. Demirhan, durumu ağır olan Çinli hastayı hemen ameliyata aldı. Nefes almasını zorlaştıran göğsündeki sıvı ile tümörlü akciğer zarı çıkarılan hasta, hayata tutunmayı başardı. Yatağında zafer işareti yaparak duygularını açıklayan Shikang, "20 saatlik bir yolculuk yaptık. Ama değdi. Doktoruma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erhan ÖZTÜRK
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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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