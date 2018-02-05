Şifa için Türkiye

Türk doktorlar, şifa dağıttı. Market zinciri sahibi Çinli işadamı Zhan Shikang (55), 2 yıl önce akciğer kanserine yakalandı. Ülkesindeki doktorlar, "Yapacakbir şey yok" diyerek hastayı hastaneden evine yolladı. Kanserden dolayı göğüs kafesine yayılan tümör nedeniyle nefes alamaz hale gelen hasta, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Türkiye'ye gelerek Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç.Dr. Özkan Demirhan'ın kapısını çaldı. Demirhan, durumu ağır olan Çinli hastayı hemen ameliyata aldı. Nefes almasını zorlaştıran göğsündeki sıvı ile tümörlü akciğer zarı çıkarılan hasta, hayata tutunmayı başardı. Yatağında zafer işareti yaparak duygularını açıklayan Shikang, "20 saatlik bir yolculuk yaptık. Ama değdi. Doktoruma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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