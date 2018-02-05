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Dağ evinde cinayet

Dağ evinde cinayet
Alkol alemi kanlı bitti. Olay 'ta önceki gece meydana geldi. Niyazi Şahin (57) arkadaşı Cafer K., ile birlikte dağ evine gitti. Alkol almaya başladı. Aynı mahallede yaşayan F.K., Şahin ve arkadaşına ateş açtı. göğsüne isabet eden kurşunlarla yere yığıldı, Cafer K. ise kaçtı. Sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Emniyet güçleriçığlık atarak yardım isteyen Cafer K.'yi buldu. Cafer K., kendilerine ateş eden kişinin F.K. olduğunu söyledi. Olay yerine geri dönen katil zanlısı gözaltına alındı. Şahin'in öldürüldüğü haberini alarak eve giden yakınlarını mahalleli sakinleştirmeye çalıştı.

Şaban YILMAZ
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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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