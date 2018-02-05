Dağ evinde cinayet

Alkol alemi kanlı bitti. Olay Zonguldak'ta önceki gece meydana geldi. Niyazi Şahin (57) arkadaşı CaferK., ile birlikte dağ evine gitti. Alkol almaya başladı. Aynı mahallede yaşayan F.K., Şahin ve arkadaşına ateş açtı. Niyazi Şahin göğsüne isabet eden kurşunlarla yere yığıldı, Cafer K. ise kaçtı. Sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Emniyet güçleriçığlık atarak yardım isteyen Cafer K.'yi buldu. Cafer K., kendilerine ateş eden kişinin F.K. olduğunu söyledi. Olay yerine geri dönen katil zanlısı gözaltına alındı. Şahin'inöldürüldüğü haberini alarak eve giden yakınlarınımahalleli sakinleştirmeye çalıştı.
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