Avrupa’ya tepki

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Vatikan ve İtalya ziyareti öncesi İtalyan La Stampa gazetesine bir röportaj verdi. Batı'yı hem Avrupa Birliği hem de terör örgütleri üzerinden eleştirdi. Erdoğan, "PKK örneğinde AB ve her üye ülke tarafından terör örgütü ilan edilmiştir ancak sonra bakıyorsunuz bir grup PKK paçavralarıyla Avrupa Parlamentosuna giriyor" dedi. Avrupa ve ABD'ye tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış yapıyorlar çünkü PKKPYD/ YPG arasında bir fark yoktur" diye konuştu. "Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'e silahlı Kürt gruplarla mücadele etmek için girdi. Askeri hedef nedir?" şeklindeki soruya itiraz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
İTALYAN GAZETECİYİ DÜZELTTİ "Öncelikle sorunuzdaki şu hatalı cümleyi düzeltmek isterim. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'e 'silahlı Kürt gruplarla' savaşmak için girmemiştir. Bizim Suriyeli Kürtlerle bir sorunumuz yoktur ve olamaz. Türkiye'nin mücadelesi Kürtlerle değil silahlı terör örgütleriyledir. Türkiye'nin terör saldırılarına ve tacizlerine karşı uluslararası hukuktan kaynaklanan kendini savunma hakkı vardır. Zeytin Dalı Harekatı'nın amacı, ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, Hatay ve Kilis illerimize bugüne kadar 700'e yakın taciz ve saldırının yapıldığı Afrin bölgesindeki teröristleri etkisiz hale getirmektir." Öte yandan Tam üyeliğe vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin arzusu, AB'ye tam üyeliktir. Bunun dışındaki seçenekler, bizleri tatmin etmekten uzaktır. AB'den beklentimiz, önümüzdeki suni engellerin bir an önce kaldırılması ve yapıcı bir tutum izlenmesidir. Türkiye'nin üyeliği iç siyasi hesaplara kurban edilmemelidir" ifadesini kullandı.
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