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mesaisi

Zeytin Dalı mesaisi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (), 'nin Afrin bölgesinde terör unsurlarına karşı başlatılan Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli mühimmatın büyük kısmının üretildiği Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nda (MKEK) işçiler, ücretsiz bir saat fazla mesai yaparak harekata destek oluyor.

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