Yetimlerin babası Türk polisi

Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Azez'de hayat gündelik akışında devam ediyor. Türk polisi ise terör unsurlarından temizlenen ilçeye desteğini sürdürüyor. Çocukların her türlü ihtiyacını karşılayan Türk polisi, savaşta yetim kalan çocuklara sahip çıkıyor. Azez'in yetim çocuklarının yüzleri ise kendilerine göz kulak olan polis ağabeylerini görünce gülüyor.
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