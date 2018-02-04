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Üniversiteyi bıraktı savaşmaya gitti

Üniversiteyi bıraktı savaşmaya gitti
Ülkesinde çıkan iç savaş sonrası önce rejim ve teröristlere karşı savaşan ardından da 'ye sığınan Suriyeli Hamza, burada kendisine yeni bir hayat kurmuştu. Trabzon'da üniversite okumaya başlayan Hamza, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla okuluna ara verdi ve kendi toprakları için ülkesine döndü.
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