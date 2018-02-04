Bu doktor İşanlar!

Seranay İşanlar’ın, doğumdan sonra yaşadığını rahatsızlığa teşhis konulamadı. Babası araştırmalar yaptı. Prof. Dr. Ünal Aydın’a ulaştı. Doktor ise genç kızın yüz binde bir görülen ‘ductus venosus’ isimli rahatsızlığa yakalandığını saptadı
İstanbul'da oturan 19 yaşındaki Seranay İşanlar doğumdan sonra rahatsızlandı. Bu yaşına kadar her gün halsizlik yaşadı. Hareket etme konusunda da zorlandı. Genç kıza uzun süre teşhis konulamadı. Doktorlar karaciğer naklinin işe yarayabileceğini açıkladı. Baba İsmailİşanlar ise kızının rahatsızlığını araştırmaya başladı. İstanbul'da özel bir hastanedeçalışan Prof. Dr. Ünal Aydın'a ulaştı. Doktor, genç kızın 'ductus venosus' rahatsızlığına yakalandığını saptadı. Nakil dışında uygulanan alternatif bir tedaviyle genç kızı sağlığına kavuşturmayı başardı. Doğum sonrası 'ductus venosus' damarının açık kalmasıyla bu rahatsızlığın ortaya çıktığını ifade eden Prof. Dr. Ünal Aydın, "'Ductus venosus' anne karnında bizim beslenmemizi sağlayan bir damardır. Patent 'ductus venosus' demek bu damarın doğumdan sonra açık kalması demektir. Toplumda bu damarın açık kalma oranıneredeyse yüz elli binde birdir. Doğal olarak kendiliğinden kapanması gereken bir damar tıp yöntemleriyle kapatılabilir" şeklinde konuştu. Operasyon öncesinde düz yolda bile yürüyemediğini belirten Seranay İşanlar ise, "Babamın bilinci ve doktorum sayesinde yeni bir hayata kavuştum" ifadelerini kullandı. İsmail İşanlar ise "Çokzor bir operasyondu ancak başarılı oldu vekızımızı kurtardı" dedi.
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