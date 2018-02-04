Bu doktor İşanlar!

İstanbul'da oturan 19 yaşındaki Seranay İşanlar doğumdan sonra rahatsızlandı. Bu yaşına kadar her gün halsizlik yaşadı. Hareket etme konusunda da zorlandı. Genç kıza uzun süre teşhis konulamadı. Doktorlar karaciğer naklinin işe yarayabileceğini açıkladı. Baba İsmail İşanlar ise kızının rahatsızlığını araştırmaya başladı. İstanbul'da özel bir hastanede çalışan Prof. Dr. Ünal Aydın'a ulaştı. Doktor, genç kızın 'ductus venosus' rahatsızlığına yakalandığını saptadı. Nakil dışında uygulanan alternatif bir tedaviyle genç kızı sağlığına kavuşturmayı başardı. Doğum sonrası 'ductus venosus' damarının açık kalmasıyla bu rahatsızlığın ortaya çıktığını ifade eden Prof. Dr. Ünal Aydın, "'Ductus venosus' anne karnında bizim beslenmemizi sağlayan bir damardır. Patent 'ductus venosus' demek bu damarın doğumdan sonra açık kalması demektir. Toplumda bu damarın açık kalma oranı neredeyse yüz elli binde birdir. Doğal olarak kendiliğinden kapanması gereken bir damar tıp yöntemleriyle kapatılabilir" şeklinde konuştu. Operasyon öncesinde düz yolda bile yürüyemediğini belirten Seranay İşanlar ise, "Babamın bilinci ve doktorum sayesinde yeni bir hayata kavuştum" ifadelerini kullandı. İsmail İşanlar ise "Çok zor bir operasyondu ancak başarılı oldu ve kızımızı kurtardı" dedi.