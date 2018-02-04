Bombacı Sezai!

Zonguldak Ereğli'de yaşayan Sezai Ö. (41), geçen temmuz korkunç bir plan yaptı. Çocuğunun oyuncak arabasının parçaları ve dinamitle hazırladığı bomba düzeneğini, boşanma davası açan eşi Yeliz Ö.'nün aracının altına yapıştırdı. İş çıkışı arabasına binen genç kadının yakınları ise durumu anladı. Olay yerine polis ve bomba imha uzmanı çağrıldı. Çevre güvenliği alındı. Fünye ile düzenek patlatıldı. Polis tarafından incelenen bomba düzeneği, üzerindeki oyuncak malzemeler nedeniyle ilk başta sahte sanıldı. Ancak bombanın gerçek dinamitle hazırlandığı, ateşleme düzeneğinin bulunmadığı fakat herhangi bir statik elektrik halinde bombanın patlayabileceği yönünde rapor yazıldı. Sezai Ö., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Cani adam, önceki gün hakim karşısına çıktı. Savunmasında, "Kesinlikle öldürme kastım yoktu, korkutmak amacıyla yaptım" dedi. Mahkeme başkanının "Öldürme kastın yoktu da niye gerçek dinamit kullandın?" sorusunu ise "Gerçekçi görülsün diye dinamit kullandım" yanıtını verdi. Duruşma ertelendi.