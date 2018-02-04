Bombacı Sezai!

Zonguldak Ereğli'de yaşayan SezaiÖ. (41), geçen temmuz korkunç bir planyaptı. Çocuğunun oyuncak arabasının parçalarıve dinamitle hazırladığı bomba düzeneğini,boşanma davası açan eşi YelizÖ.'nün aracının altına yapıştırdı. İş çıkışıarabasına binen genç kadının yakınlarıise durumu anladı. Olay yerine polis vebomba imha uzmanı çağrıldı. Çevre güvenliğialındı. Fünye ile düzenek patlatıldı.Polis tarafından incelenen bomba düzeneği,üzerindeki oyuncak malzemeler nedeniyleilk başta sahte sanıldı. Ancak bombanıngerçek dinamitle hazırlandığı, ateşlemedüzeneğinin bulunmadığı fakat herhangibir statik elektrik halinde bombanınpatlayabileceği yönünde raporyazıldı. Sezai Ö., 'kasten öldürmeye teşebbüs'suçundan tutuklandı. Hakkında 13 yıldan20 yıla kadar hapis cezası istemiyledava açıldı. Cani adam, önceki gün hakimkarşısına çıktı. Savunmasında, "Kesinlikleöldürme kastım yoktu, korkutmak amacıylayaptım" dedi. Mahkeme başkanının"Öldürme kastın yoktu da niye gerçekdinamit kullandın?" sorusunu ise "Gerçekçigörülsün diye dinamit kullandım"yanıtını verdi. Duruşma ertelendi.
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