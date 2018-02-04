Beşi bir yerde

Samsun'un Bafra ilçesinde traktöre 5 römork takan sürücü bu kadarına da pes dedirtti. Samsun-Sinop karayolunda İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince durdurulan 5 römorklu traktör sürücüsüne trafik güvenliğini tehlikeyedüşürmekten 108 lira cezakesildi. Evrakları noksan olan araç da otoparka çektirildi. Yoldan geçen bir vatandaş ise şunları söyledi: "Traktörü görünce gözlerime inanamadım. Aracıtrene çevirmiş. Fotoğraf çekipsosyal medyadan paylaştım"
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