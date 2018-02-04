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Beşi bir yerde

Beşi bir yerde
Samsun'un Bafra ilçesinde traktöre 5 römork takan sürücü bu kadarına da pes dedirtti. -Sinop karayolunda İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince durdurulan 5 römorklu traktör sürücüsüne trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 108 lira ceza kesildi. Evrakları noksan olan araç da otoparka çektirildi. Yoldan geçen bir vatandaş ise şunları söyledi: "Traktörü görünce gözlerime inanamadım. Aracı trene çevirmiş. Fotoğraf çekip sosyal medyadan paylaştım"
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