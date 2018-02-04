Aslanlar sahada çakallar kaçıyor
Erdoğan, Afrin’deki teröristlere ağlayan Avrupa’yı eleştirdi. Sahadaki durumu da bu sözlerle özetledi...
MEZAR ETTİK: Mehmetim, Afrin'de benim halkıma zulmeden adeta mezarlıklarda mahkemeler kuran o PKK'ya, PYD'ye, o YPG'ye oraları mezar etti mi? Onlara 'bu ülkede bizim halkımızın, milletimizin huzurunu kaçırmayın. Sizi o inlerinizde yok ederiz' demiştik. O kurdukları mahkemeler, o sahte mezarlar şimdi nerede? İla cehenneme zümera...
AFRİN'E GİDİYORUZ, AZ KALDI: Şunu unutmayın, korkaklar zafer anıtı dikemez. Biz 'kork Allah'tan korkmayandan' diyoruz. Onun için dik duracağız, öleceksek bir kere öleceğiz ama onlar her gün ölecekler. Oradaki dağlar hamdolsun alınmaya başlandı. Şimdi Afrin'e doğru ilerliyoruz, az kaldı.
SÜRÜNGENE DÖNDÜLER: Aslanların sahaya çıktığı yerde çakallara kuyruğunu kıstırıp kaçmak düşer. Daha düne kadar sırtlarını dayadıkları güce güvenerek bu millete meydan okuyan teröristlerin, inleri başlarına geçince nasıl sürüngene döndüklerini görüyorsunuz.
YİĞİTSEN SÖYLE BAY KEMAL: Ana muhalefetin başındaki zata sesleniyorum. Ey Bay Kemal, şimdi kongre yapıyorsun. Söyle bakalım, bu PYD terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen terör örgütü olduğunu açıkla. PKK terör örgütü müdür? Ama açıklayamayacaksın. Çünkü sen onların temsilcileriyle kol kola dolaşan birisisin.
PAÇAVRALAR BOYUNDA: Avrupa Parlamentosu'nda bazı kendini bilmezler, paçavraları boynuna takarak, PKK'yı terör örgütü olarak tanıdıkları halde, terör örgütünün paçavralarıyla parlamento binasının içinde ağlıyorlardı. Daha çok ağlayacaksınız çok. Oradan o paçavraları boynunuza takmakla hiçbir yere gidemeyeceksiniz.
ASLANLAR SAHADA ÇAKALLAR KAÇIYOR
Dağlar alınmaya başlandı. Şimdi Afrin'e ilerliyoruz. Az kaldı. Avrupa'da PKK/PYD'nin sözde bayrağını boyunlarına asan bazı kendini bilmezler ağlıyor. Daha çok ağlayacaksınız.
Aslanların sahaya çıktığı yerde çakallara kuyruğunu kıstırıp kaçmak düşer. Arkasındaki güce güvenen o teröristlerin, inleri başlarına geçince nasıl sürüngene döndüklerini gördük.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , AK Parti , Zeytin Dalı Harekatı
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Gazete
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