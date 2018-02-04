Aparta fuhuş baskını

; 17 / 7 14 / 6 13 / 5 -1 / -15 15 / 6 20 / 8 12 / 7 19 / 13 -1 / -14 11 / 4 17 / 12 17 / 10 17 / 12 15 / 0 7 / -5 16 / 12 11 / -1 6 / -5 13 / 6 11 / 5 19 / 14 15 / 12 10 / 5 15 / 5 16 / 10 14 / 1 19 / 10 14 / 13 12 / 1 11 / -1 2 / -10 12 / 6 15 / 4 21 / 13 12 / 1 6 / -5 16 / 6 12 / -2 10 / 4 16 / 12 17 / 13 15 / 5 17 / 8 12 / 5 1 / -14 13 / 5 13 / 2 10 / 5 13 / 11 13 / 5 16 / 7 20 / 12 14 / 7 13 / 5 11 / 3 16 / 11 11 / 3 16 / 10 12 / 8 8 / -2 12 / 6 12 / 5 21 / 12 18 / 8 20 / 8 20 / 13 22 / 13 13 / 2 18 / 12 10 / 3 16 / 7 12 / 3 14 / 10 18 / 9 20 / 11 12 / 1 11 / 5 7 / -5 19 / 14 12 / 4 17 / 15 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Sakarya'da emniyet güçleri, dün Kemalpaşa Mahallesi'nde bir apart daireye fuhuş baskını yaptı. Baskında Gürcistan Uyruklu Elmira M. gözaltına alınırken, sıra bekleyen üç kişiye de fuhuştan işlem yapıldı. Gözaltına alınan Gürcistan uyruklu Elmira M, sağlık raporu alınmasının ardından İl Göç idaresi tarafından sınır dışı edilirken, fuhuş yapıldığı tespit edilen apartın mühürlendiği öğrenildi.
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