;
Yol Durumu
  1. Ölümcül çarpışma
  2. Kadın doktora saldırı

Aparta fuhuş baskını

Aparta fuhuş baskını
Sakarya'da emniyet güçleri, dün Kemalpaşa Mahallesi'nde bir apart daireye fuhuş baskını yaptı. Baskında Gürcistan Uyruklu Elmira M. gözaltına alınırken, sıra bekleyen üç kişiye de fuhuştan işlem yapıldı. Gözaltına alınan Gürcistan uyruklu Elmira M, sağlık raporu alınmasının ardından İl Göç idaresi tarafından sınır dışı edilirken, fuhuş yapıldığı tespit edilen apartın mühürlendiği öğrenildi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar