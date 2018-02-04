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’dan dayanışması

Amasya’dan dayanışması
'da bir anaokulu ve kreşteki öğrenciler Afrin'deki köylerde yaşayan çocuklara oyuncak gönderdi. Çocuklar, arkadaşlarına 'Kardeşim sana oyuncak getirdim' mesajı verdi.
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