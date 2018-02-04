Amasya’dan dayanışması

; 17 / 7 14 / 6 13 / 5 -1 / -15 15 / 6 20 / 8 12 / 7 19 / 13 -1 / -14 11 / 4 17 / 12 17 / 10 17 / 12 15 / 0 7 / -5 16 / 12 11 / -1 6 / -5 13 / 6 11 / 5 19 / 14 15 / 12 10 / 5 15 / 5 16 / 10 14 / 1 19 / 10 14 / 13 12 / 1 11 / -1 2 / -10 12 / 6 15 / 4 21 / 13 12 / 1 6 / -5 16 / 6 12 / -2 10 / 4 16 / 12 17 / 13 15 / 5 17 / 8 12 / 5 1 / -14 13 / 5 13 / 2 10 / 5 13 / 11 13 / 5 16 / 7 20 / 12 14 / 7 13 / 5 11 / 3 16 / 11 11 / 3 16 / 10 12 / 8 8 / -2 12 / 6 12 / 5 21 / 12 18 / 8 20 / 8 20 / 13 22 / 13 13 / 2 18 / 12 10 / 3 16 / 7 12 / 3 14 / 10 18 / 9 20 / 11 12 / 1 11 / 5 7 / -5 19 / 14 12 / 4 17 / 15 Amasya'da bir anaokulu ve kreşteki öğrenciler Afrin'deki köylerde yaşayan çocuklara oyuncak gönderdi. Çocuklar, arkadaşlarına 'Kardeşim sana oyuncak getirdim' mesajı verdi.
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