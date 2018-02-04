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Afrin hatırası

Afrin hatırası
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () Afrin'de yürüttüğü 'nda görev alan askerlere vatandaşların desteği sürüyor. Dünya Türkmenler Birliği, Hatay Yörük Türkmenler Derneği, Yörük Türkmen Derneği ve Adana Gençlik Spor Doğa ve İzcilik Derneği üyeleri, "Mehmetçiğe Selam ve Dua" etkinliği kapsamında konvoy eşliğinde Hassa ilçesine geldi.
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