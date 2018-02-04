Afrin hatırası

; 17 / 7 14 / 6 13 / 5 -1 / -15 15 / 6 20 / 8 12 / 7 19 / 13 -1 / -14 11 / 4 17 / 12 17 / 10 17 / 12 15 / 0 7 / -5 16 / 12 11 / -1 6 / -5 13 / 6 11 / 5 19 / 14 15 / 12 10 / 5 15 / 5 16 / 10 14 / 1 19 / 10 14 / 13 12 / 1 11 / -1 2 / -10 12 / 6 15 / 4 21 / 13 12 / 1 6 / -5 16 / 6 12 / -2 10 / 4 16 / 12 17 / 13 15 / 5 17 / 8 12 / 5 1 / -14 13 / 5 13 / 2 10 / 5 13 / 11 13 / 5 16 / 7 20 / 12 14 / 7 13 / 5 11 / 3 16 / 11 11 / 3 16 / 10 12 / 8 8 / -2 12 / 6 12 / 5 21 / 12 18 / 8 20 / 8 20 / 13 22 / 13 13 / 2 18 / 12 10 / 3 16 / 7 12 / 3 14 / 10 18 / 9 20 / 11 12 / 1 11 / 5 7 / -5 19 / 14 12 / 4 17 / 15 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ( TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere vatandaşların desteği sürüyor. Dünya Türkmenler Birliği, Hatay Yörük Türkmenler Derneği, Osmaniye Yörük Türkmen Derneği ve Adana Gençlik Spor Doğa ve İzcilik Derneği üyeleri, "Mehmetçiğe Selam ve Dua" etkinliği kapsamında konvoy eşliğinde Hassa ilçesine geldi.
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