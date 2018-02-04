Adres belli!

7 Günlük bebek annesi tarafından terk edildi. Olay İstanbul Eyüpsultan'da dün meydana geldi. Bir vatandaş Kaptan Paşa Cami yanında bulunan kadınlar tuvaletinde bebek buldu. Hemen yan taraftaki zabıta ekiplerine haber verdi. Durum polise bildirildi.Olay yerine giden sağlıkekipleri bebeği hemenKanuni Sultan SüleymanEğitim ve AraştırmaHastanesine götürdü. İlk muayenesi yapılan bebek yoğun bakım servisine alındı. İncelemelersonucunda bebeğinkolundaki doğumkartında bebeğin 7 günönce doğduğu ve adınınTuğba Demirtaş olduğuöğrenildi. Polis ekipleriolayla ilgili çalışmasınısürdürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.