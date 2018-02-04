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Adres belli!

’da Eyüpsultan’da cami tuvaletinde 7 günlük bebek bulundu. Kolundaki doğum kartı anneyi ele verdi

Adres belli!
7 Günlük bebek annesi tarafından terk edildi. Olay Eyüpsultan'da dün meydana geldi. Bir vatandaş Kaptan Paşa Cami yanında bulunan kadınlar tuvaletinde bebek buldu. Hemen yan taraftaki zabıta ekiplerine haber verdi. Durum polise bildirildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri bebeği hemen Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. İlk muayenesi yapılan bebek yoğun bakım servisine alındı. İncelemeler sonucunda bebeğin kolundaki doğum kartında bebeğin 7 gün önce doğduğu ve adının Tuğba Demirtaş olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.
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