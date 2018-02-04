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Acı 'duman’ı!

Gamze Yılbaş, 6 ay önce trafik kazasına kurban gitti. Kedisi Duman, odasının önünü aylardır terk etmedi. Acılı ailesi ise sürücünün ceza almamasına isyan etti...

Acı duman’ı!
Tarihler 19 Temmuz 2017'yi gösterdiğinde Antalya'da korkunç bir kaza yaşandı. Özel hastanede staj yapan Yaren Su Şayli (18) ve Gamze Yılbaş (17), arkadaşları İlayda Kılıç'ın kullandığı otomobile binerek hastaneye doğru yola çıktı. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen araç, Sakıp Sabancı Bulvarı'nda kontrolden çıktı. Reklam tabelası ve refüjdeki demir çitlere çarpıp taklalar attı. Aracın arka koltuğundan yola fırlayan Gamze Yılbaş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan İlayda Kılıç ile Yaren Su Şayli de hastaneye kaldırıldı. Acılı aile ise 6 ay önce yaşanan olaya ilişkin hala iddianame hazırlanmamasına isyan etti. Sürücü İlayda Kılıç hakkında 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını belirten anne Döndü Bora, "6 aydır bir mahkeme görülmedi. Tek dosya elimize gelmedi. Kimseden ses seda çıkmıyor. Karşı taraf işinde gücünde biz yaşamıyoruz. Babası, ailem yaşamıyor. Gamze bizim umudumuzdu hepsi gitti" dedi. Her sabah işe giderken kendisinin yaptırdığı ve üzerinde kızının fotoğraflarının bulunduğu yorgan ve yastıklarına 'Allahaısmarladık' dediğini, akşam geldiğinde ise 'İyi geceler' dediğini de sözlerine ekleyen Döndü Bora, "Ondan hatıra kalan kedimiz 'Duman' var. O çok kötü. Fırsatını bulduğu takdirde ya yatağın üzerinde ya da içerisine giriyor. Ama mutlaka odasında.



Acılı anne ölen kızının kişisel eşyalarını arkadaşlarıyla birlikte Çocuk Esirgeme Kurumu'na verdiklerini söyledi.

Duman artık doğru dürüst yemek yemiyor. İnanılmaz derecede zayıfladı, tüy döktü. Veterinerlere götürdük. Hala kızımı arıyor. Kapının arkasında bekliyor. Kapı açıldığında giriyor ve buradan ayrılmıyor" diye konuştu. Dede Cemal Bora ise "Bu kazayı 17 kamera izledi. Emniyet müdürü hızdan dolayı bu kazanın olduğunu söyledi. Adalet istiyoruz" dedi.
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