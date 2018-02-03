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Zehir cinayeti

Zehir cinayeti
İstanbul'da bir kafede oturan Fırat A. (34), 5 Aralık günü mahalle de uyuşturucu sattığını düşündüğü Mehmet Ç.'ye (30) "Neden uyuşturucu satıyorsun" diye çıkıştı. İkili arasında tartışma çıktı. Fırat A., tüfekle ateş açtı. Mehmet Ç. ile yanındaki Çağlar K. yaralandı. Mehmet Ç. kurtarılamadı. Katil zanlısı polis tarafından yakalandı. Fırat A., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Yunus Emre KAVAK
Etiketler:
  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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