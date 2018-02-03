Zehir cinayeti

İstanbul'da bir kafede oturan FıratA. (34), 5 Aralık günü mahalle de uyuşturucu sattığını düşündüğü Mehmet Ç.'ye (30) "Neden uyuşturucusatıyorsun" diye çıkıştı. İkili arasında tartışma çıktı. Fırat A., tüfekle ateş açtı. Mehmet Ç. ile yanındaki Çağlar K. yaralandı. Mehmet Ç. kurtarılamadı. Katil zanlısı polis tarafından yakalandı. Fırat A., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.