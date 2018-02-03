Yer Burdur ceza budur!

Burdur’da yaşayan Mustafa Şenol içkiyi içti! Direksiyona geçti! Aracıyla kontrolden çıkıp bir evin bahçesine girdi! Kendisi hastaneye kaldırılırken ehliyetine 2050 yılına kadan el konulduğu belirtildi. İşin trajik yanı ise kazadan 1 gün önce de aynı suçtan ceza yemesiydi...
Uyarılar işe yaramadı! İçki şişede durduğu gibi durmadı! Alkolyüzünden bir ehliyet daha yandı.Burdur'da hafriyat işi yapanMustafa Şenol içki içip aracıylayola çıktı. Ancak 06 FK 6882 plakalı otomobil, Kuruçay Köyü mevkisinde kontrolden çıkarak, Ali İhsan Sezgin'e ait evin bahçesine çarptı. Ağacı kökünden söküp dalda asılı kaldı. Şenol, ev sahibinin çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Sezgin, kaza sırasında evde olduğunu belirterek, "Evde oturuyorduk. Gürültü üzerine dışarı çıkıp, baktığımızda bahçedeki otomobili gördük. Hemen 112'yi aradık" açıklamasını yaptı. Yapılan testte Mustafa Şenol'un 3.37 promil alkollü olduğu anlaşıldı. AyrıcaŞenol hakkında daha önce'alkollü araç kullanmak'tan 5kez işlem yapıldığı ve ehliyetineel konulduğu saptandı. Şenol'un, kazadan 1 gün önce de aracı alkollü ve ehliyetsiz olarak kullandığı, bu nedenle hakkında işlem yapıldığı anlaşıldı. 'Alkollü araç kullanmak'tan suçlu bulunan ve 2018 TL ceza yazılan Mustafa Şenol'un ehliyetine de 2050 yılına kadar el konuldu. Şenol hakkında, 'alkollü araçkullanmak'tan şu ana kadartoplam 35 bin TL ceza yazıldığıkaydedildi.
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