Yer Burdur ceza budur!

Uyarılar işe yaramadı! İçki şişede durduğu gibi durmadı! Alkol yüzünden bir ehliyet daha yandı. Burdur'da hafriyat işi yapan Mustafa Şenol içki içip aracıyla yola çıktı. Ancak 06 FK 6882 plakalı otomobil, Kuruçay Köyü mevkisinde kontrolden çıkarak, Ali İhsan Sezgin'e ait evin bahçesine çarptı. Ağacı kökünden söküp dalda asılı kaldı. Şenol, ev sahibinin çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Sezgin, kaza sırasında evde olduğunu belirterek, "Evde oturuyorduk. Gürültü üzerine dışarı çıkıp, baktığımızda bahçedeki otomobili gördük. Hemen 112'yi aradık" açıklamasını yaptı. Yapılan testte Mustafa Şenol'un 3.37 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Ayrıca Şenol hakkında daha önce 'alkollü araç kullanmak'tan 5 kez işlem yapıldığı ve ehliyetine el konulduğu saptandı. Şenol'un, kazadan 1 gün önce de aracı alkollü ve ehliyetsiz olarak kullandığı, bu nedenle hakkında işlem yapıldığı anlaşıldı. 'Alkollü araç kullanmak'tan suçlu bulunan ve 2018 TL ceza yazılan Mustafa Şenol'un ehliyetine de 2050 yılına kadar el konuldu. Şenol hakkında, 'alkollü araç kullanmak'tan şu ana kadar toplam 35 bin TL ceza yazıldığı kaydedildi.