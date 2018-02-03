Ölüm şişesi!

Sahte içki 3 kişinin ölümüne neden oldu. Olay Manisa'nın Soma İlçesi'nde geçen perşembe günü yaşandı. Sahte rakı içtiği belirtilen KenanPehlivan (57) ile arkadaşı Özcan Önal(46) zehirlenme şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Bir gün sonra da yine rakı içen İbrahim Gök ile oğlu CüneytGök, hastaneye götürüldü. 27 OcakCumartesi günü ise Hüseyin AvniBosna, aynı şikayetle hastaneyekaldırıldı. 5 kişiden, Önal ile ertesigün hastaneye kaldırılan Gök,kurtarılamadı. Yoğun bakımda tedavisi süren Fatma Öz, tüm müdahalelererağmen dün akşam yaşamını yitirdi. Sahte rakıdan ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. İlçede üç gün içinde içtikleri sahte rakı yüzünden 2 kişinin ölmesi, 3 kişinin ise hastanede tedaviye alınmasıyla ilgili gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan büfeci E.İ.G. ve beden öğretmeni Ü.İ., savcılığın itirazıüzerine bu kez tutuklandı.
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