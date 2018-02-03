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Ölüm şişesi!

’da sahte alkol içen 2 kişi hayatını kaybetti. Tedavisi süren Fatma Öz de yaşamını yitirdi. Kentte büyük panik başladı...

Ölüm şişesi!
Sahte içki 3 kişinin ölümüne neden oldu. Olay 'nın Soma İlçesi'nde geçen perşembe günü yaşandı. Sahte rakı içtiği belirtilen Kenan Pehlivan (57) ile arkadaşı Özcan Önal (46) zehirlenme şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Bir gün sonra da yine rakı içen İbrahim Gök ile oğlu Cüneyt Gök, hastaneye götürüldü. 27 Ocak Cumartesi günü ise Hüseyin Avni Bosna, aynı şikayetle hastaneye kaldırıldı. 5 kişiden, Önal ile ertesi gün hastaneye kaldırılan Gök, kurtarılamadı. Yoğun bakımda tedavisi süren Fatma Öz, tüm müdahalelere rağmen dün akşam yaşamını yitirdi. Sahte rakıdan ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. İlçede üç gün içinde içtikleri sahte rakı yüzünden 2 kişinin ölmesi, 3 kişinin ise hastanede tedaviye alınmasıyla ilgili gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan büfeci E.İ.G. ve beden öğretmeni Ü.İ., savcılığın itirazı üzerine bu kez tutuklandı.
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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