Öldüren teklif!

Karabük Safranbolu'da 4 gün önce F.E. (17), A.Y.'nin(53) villasına gitti. Genç,kendisi ile cinsel ilişkiyegirmeyi teklif eden şahsıbıçaklayarak katletti. Vicdan azabına ise daha fazla dayanamadı. Dün cinayetten 3 gün sonra polise gidip yaşadıklarını anlatınca cinayet ortaya çıktı. Gözaltına alınan katil, mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi cezaevine gönderildi. Öte yandan F.E.'nindaha önce yurtta kaldığıve çok sayıda suç kaydınınolduğu öğrenildi.
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