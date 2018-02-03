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Öldüren teklif!

Öldüren teklif!
Karabük Safranbolu'da 4 gün önce F.E. (17), A.Y.'nin (53) villasına gitti. Genç, kendisi ile cinsel ilişkiye girmeyi teklif eden şahsı bıçaklayarak katletti. Vicdan azabına ise daha fazla dayanamadı. Dün cinayetten 3 gün sonra polise gidip yaşadıklarını anlatınca cinayet ortaya çıktı. Gözaltına alınan katil, mahkemece tutuklanarak T Tipi cezaevine gönderildi. Öte yandan F.E.'nin daha önce yurtta kaldığı ve çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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