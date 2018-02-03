Korkulan oldu

Trafik cezası yiyen sürücü intihara teşebbüs etti. Ehliyetini kaptırmaktan kurtulamadı. Olay Samsun'da dün yaşandı. Trafik polisleri Hakan S.'ye (32) ters yönde TIR kullandığından dolayı ceza kesmek istedi. 100 ceza puanı dolan sürücü ehliyetine el koyulmasından korktuğu için kaçmaya başladı. İlkadım AltetizmStadyumu'ndaki metrelerceyükseklikteki aydınlatma direğinetırmandı. İntihara kalkıştı. Dakikalarca aşağıya inmeyerek kendisine kesilen cezaya tepki gösterdi. Yaklaşık 20 dakika süren çabalarsonucu ikna edilen Hakan S., aşağıindi. Polis, 108 TL para cezası kesti. Aldığı cezalarla birlikte ehliyetindeki ceza puanı limiti 100'ü aşan HakanS.'nin ehliyetine el koyuldu.Sürücü, ifadesi alınmak ve işlemleritamamlanmak üzere karakolagötürüldü.
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