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Korkulan oldu

’da 100 ceza puanı dolduğu için ehliyetine el konulmasından korkan TIR sürücüsü, metrelerce yükseklikteki aydınlatma direğine çıktı. İntihara kalkıştı

Korkulan oldu
Trafik cezası yiyen sürücü intihara teşebbüs etti. Ehliyetini kaptırmaktan kurtulamadı. Olay 'da dün yaşandı. Trafik polisleri Hakan S.'ye (32) ters yönde TIR kullandığından dolayı ceza kesmek istedi. 100 ceza puanı dolan sürücü ehliyetine el koyulmasından korktuğu için kaçmaya başladı. İlkadım Altetizm Stadyumu'ndaki metrelerce yükseklikteki aydınlatma direğine tırmandı. İntihara kalkıştı. Dakikalarca aşağıya inmeyerek kendisine kesilen cezaya tepki gösterdi. Yaklaşık 20 dakika süren çabalar sonucu ikna edilen Hakan S., aşağı indi. Polis, 108 TL para cezası kesti. Aldığı cezalarla birlikte ehliyetindeki ceza puanı limiti 100'ü aşan Hakan S.'nin ehliyetine el koyuldu. Sürücü, ifadesi alınmak ve işlemleri tamamlanmak üzere karakola götürüldü.
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  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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