Bize her yer Türkiye

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Ay-Yıldız, mağdurların umudu için dalgalandı. Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüten Mehmetçik bölge halkına hem aş hem huzur taşıdı. Kirpi adlı zırhlı araçlarla bebek bezi ve yiyecek dağıtıldı. Kalbi delik olan Suriyeli Mahir ise tedavi için Kızılay tarafından Ankara’ya ulaştırıldı
TSK'dan özel SMS
Türkiye'den, Afrin ilçesi ve civarındaki GSM kullanıcılarına, Türkçe, Arapça ve Kürtçe SMS'ler gönderildi. Mesajlarda, "Bismillahirrahmanirrahim. Teröristlerin evlatlarınızı kullanmalarına, sizi, hanenizi ve geleceğinizi çiğnemelerine izin vermeyin. Teröristlere dur demenin zamanı geldi. Teröristlere karşı hep birlikte olalım. Teröristlerden uzak durun. Afrin Afrinlilerindir" ifadeleri yer aldı.
VATAN DERSİ
Batman'da PKK'lı hainlerin şehit ettiği öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın babası, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek verdi. Baba Sadık Yalçın, "Afrin operasyonu, bunun daha ilerisi Münbiç... O bölgede yapılacak olan temizlik harekatının inşallah başarıya ulaşacağına canı gönülden inanıyor ve istiyoruz" dedi.
ATTIĞINI VURUR HAMDİ DEDE
Adıyaman'da yaşayan 80 yaşındaki Hamdi Öztürk adlı vatandaş Askerlik Şubesi Başkanı Albay Davut Kulalar'ı ziyaret edip, Afrin'de teröristlere karşı yürütülen operasyona katılmak istediğini söyledi. Hamdi dede, "Vatani görevimi İstanbul'da yaptım. Gün birlik ve beraberlik zamanıdır. Ben askerde topçu taburunda uçaksavarcıydım. Çok iyi nişancı olduğum için de komutanlarımın gözdesiydim. Attığımı hala vurabilirim. O nedenle gönüllü olarak Afrin'e gitmek istiyorum" dedi. Bu arada Adıyaman'ın Besni Arı Yetiştiriciler Birliği tarafından Mehmetçiğe bal gönderildi.
SINIRDA ERZAK HAREKATI
Suriyeli köylülerın erzağı bitti. Yardıma Mehmetçik yetişti.
YÜREĞİNİZE SAĞLIK
Kızılay, Suriyeli için harekete geçti. Suriye'deki iç savaştan kaçarak İdlib'deki kampa sığınan Ömer ve İman Hüseyin çiftinin bir yaşındaki kalbi delik bebekleri Mahir, Türk Kızılayının girişimleriyle tedavi için Ankara'ya getirildi. Mahir bebek annesiyle birlikte Türk Kızılayı Ankara Şubesi Sosyal Hizmet Merkezi'ne yerleştirildi. Anne İman Hüseyin, "Allah Türkiye'den razı olsun. Kızılay sayesinde çocuğumun tedavisi yapılacak" dedi.
Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı , Türkiye , Kızılay , TSK
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Gazete
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