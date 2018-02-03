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6 aylık bebeği çöpe attılar

6 aylık bebeği çöpe attılar
İstanbul Beyoğlu'nda evden çıkıp bakkala giden iki kız çocuğu, dün çöplerin bırakıldığı kaldırım üzerinde battaniyeye sarılı halde bebeği fark etti. Çevredeki vatandaşlar polisi aradı. Ekipler, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. 6 aylık bebek tedavi için hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.


Mustafa KAYA
Etiketler:
  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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