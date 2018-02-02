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Yandı yürek!

’da bir evde elektrik sobasından yangın çıktı. Anne-oğul yanarak feci şekilde hayatını kaybetti

Yandı yürek!
Anne-oğul evde çıkan yangından hayatını kaybetti. Olay 'de dün meydana geldi. Astrolog Tuğçe Işınsu'nun anneannesi Nimet Kaykılar (90) ve yatalak dayısı Altan Kaykılar (50) evde uyurken elektrik sobası nedeniyle yangın çıktı. Mahalleli alevleri fark edince itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, 3'üncü katta oturan bir kadını kurtardı.


Nimet Kaykılar'dan geriye gençlik fotoğrafı kaldı.

Alevler arasında kalan anne oğul Kaykılar ise yanarak feci şekilde hayatını kaybetti. Yunus Emre Demir, "Alevler üst kata kadar çıkmıştı. Müdahale ettiler ama ne yazık ki 2 kişiye yetişemediler" dedi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangınla ilgili inceleme yaptı. Cenazeler ambulansla Sarıyer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Astrolog Tuğçe Işınsu, yasa boğuldu.


Mustafa KAYA-Soner KOÇER
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