Yandı yürek!
İstanbul’da bir evde elektrik sobasından yangın çıktı. Anne-oğul yanarak feci şekilde hayatını kaybetti
Nimet Kaykılar'dan geriye gençlik fotoğrafı kaldı.
Alevler arasında kalan anne oğul Kaykılar ise yanarak feci şekilde hayatını kaybetti. Yunus Emre Demir, "Alevler üst kata kadar çıkmıştı. Müdahale ettiler ama ne yazık ki 2 kişiye yetişemediler" dedi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangınla ilgili inceleme yaptı. Cenazeler ambulansla Sarıyer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Astrolog Tuğçe Işınsu, yasa boğuldu.
Mustafa KAYA-Soner KOÇER
Etiketler: İstanbul Sarıyer , İstanbul
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Gazete
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