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Yakalanınca ağlıyorlar

Yakalanınca ağlıyorlar
Zeytin Dalı Harekatı'nın 13. gününde Afrin'in beş beldesinde 19'u köy, biri köy altı yerleşim ve 7'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 27 nokta örgütten kurtarılmış oldu. Dün ise Burseya Dağı'na sızmaya çalışan 'li teröristler yakalandı. ÖSO askerleri tarafından yakalanan 3 YPG'li terörist, ardından ÖSO karargahına getirildi. Elleri arkada yüzüstü yere yatırılan teröristlerin ağladıkları görüldü.


Babalarının rehin alındığı ve kendilerinin zorla silah altına alındığını söyleyen teröristler, Burseya'ya da yanlışlıkla geldiklerini iddia etti. 3 teröristin yaşlarının çok küçük olduğu görüldü.
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