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'Tip'ik olay!

Tipik olay!
Kars'ta öğretmen ve öğrenciler, dün Çıldır Gölü civarına gitti. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 5 kişinin bulunduğu otomobil, kara saplandı. Grup mahsur kaldı. Öğretmen ve öğrencileri yoldan geçen köylüler fark etti. Evlerinde misafir etti. Bu arada köye 3 kilometre mesafede 3 aracın daha mahsur kaldığı şoförler ve yolcuların kurtarılmayı bekledikleri öğrenildi. Olayın ardından UMKE ve ekipleri öğrencilere ve vatandaşlara ulaşmak için çalışma başlattı. Mahsur kalan öğretmen ve öğrencileri ekipler uzun süren çalışmalar sonucunda kurtardı.

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