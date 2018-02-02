'Tip'ik olay!

Kars'ta öğretmen ve öğrenciler, dün Çıldır Gölü civarına gitti. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 5 kişinin bulunduğu otomobil, kara saplandı. Grup mahsurkaldı. Öğretmen ve öğrencileriyoldan geçen köylüler fark etti.Evlerinde misafir etti. Bu aradaköye 3 kilometre mesafede 3 aracındaha mahsur kaldığı şoförler veyolcuların kurtarılmayı bekledikleriöğrenildi. Olayın ardından UMKE ve AFAD ekipleri öğrencilere ve vatandaşlara ulaşmak için çalışma başlattı. Mahsur kalan öğretmenve öğrencileri ekipler uzun sürençalışmalar sonucunda kurtardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.