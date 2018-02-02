Son durak: 3 ölü 5 yaralı

Yolcu kapma kavgası faciayla bitti. Durağa dalan halk otobüsü 3 kişin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Kaza İstanbul Üsküdar'da dün yaşandı. Özel halk otobüsü durağa yanaşan İETT otobüsüne çarptı. Kontrolden çıkanaraç durağa daldı. Vatandaşları ezdi. 100 metre gittikten sonra durabildi. Korkunç kazada MustafaErdoğan (70), Aygül Erdoğan (56) ve Perihan Çelik (66) öldü, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Trafiğe kapanan yol ise 3 saat sonra açıldı. Sürücüler ise karakola götürüldü. Yaşanan dehşetin ardından olayın teknik arıza mı yoksa otobüsler arasında yolcu kapma mücadelesinden mi yaşandığı araştırılıyor.
YENİ HİZMETE GİRMİŞ Görgü tanıklarının ifadesine göre, kazanın özel halk otobüsü şoförünün durağa yanaşan İETT otobüsünün önüne geçmeye çalışması nedeniyle olduğu iddia edildi. Bir diğer iddiaya göre ise ilk defa dün hizmete giren otobüsün beyninin kilitlendiği ve şoförün aracı durduramadığı yönünde. Özel Halk Otobüsü Şirketleri yetkilisi Ramazan Şen olay yerinde yaptığı açıklamada, "Şoförle görüştüm. Kendisi,'araba benden çıktı, hiçbirşey yapamadım' diyor. Araba kendi kendine kontrolü kaybetmiş. Süratli olsa bu vaziyette olmaz. Araba ambaleye kalkmış; Arabanın beyni kitlenmiş ve şoför durduramamış. Frene bassanız, imdadıçekseniz yine de durduramazsınız" dedi.
HASTANE YOLUNDA KAZA KURBANI Perihan Çelik (66) göz muayenesi olmak için Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne geldi. Hastaneden çıkıp Beykoz'daki evine gitmek için otobüs durağına vardı. Yine tedavi için hastaneye gelen Aygül Erdoğan da (56) hastane çıkışında otobüs durağına gitti. İkisi de hayatını kaybetti. Mustafa Erdoğan (70) ise eşi ve kızıyla birlikte yurtdışından gelen ablasını Üsküdar Yavuztürk'teki evinde ziyaret etmek için yoldaydı ama kısmet olmadı. Yaşlı adam öldü. Eşi yaralandı, kızı ise yara almadan kurtuldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.