Milli mücadele

Avrupa Şampiyonu olup Türkiye'nin göğsünü kabartan Ampute Milli Takımı'nın kalecisi Fatih Karakuş, Zeytin Dalı Harekatı 'na katılmak için askerlik şubesine dilekçe verdi. Karakuş, tek koluyla teröristlerle mücadele etmeye hazır olduğunu söyledi. "Benim bir kolum olmayabilir ama bende askerlik yapmak istiyorum. Tek kolumla oradaki Mehmetçik ile beraber savaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanındayız ve arkasındayız. Cumhurbaşkanımız bize ne emir verirse bizler Türk halkı olarak bu vatan için ve bu bayrak için her daim ölmeye hazırız" dedi.Kah raman askerimiz, hainleri inlerinde boğdu. Afrin'de PYD/ PKK'dan temizlenen Kastel Cündo köyünde, bir binanın altında 6 metre derinliğinde açılmış tünel bulundu.MEHMETÇİK hem sınır içinde hem sınır ötesinde kanlı terör örgütüne büyük darbe indirdi. Şırnak 'ın Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı 'nda da güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlendi. Kahraman askerlerimiz, 1 metrelik karda ilerleyip hainlere büyük darbe indirdi. Bitlis 'in Ahlat İlçesi'nde bir grup genç, Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'na destek için Mehmetçiklere sembolik olarak güvercinle mektup gönderdi. Mektupta "Sevgili aslan ağabeylerim, Bu kutlu harekâtınızı destekliyoruz. Keşke sizlerle beraber yan yana olsak. Kalben, aklen ve dualarımızla her zaman yanınızdayız. Allah yâr ve yardımcınız olsun" ifadelerine yer verildi.Hollanda'nın Utrecht kentindeki tren istasyonunu işgal eden terör örgütü PKK yandaşlarını Hollanda polisi izlemekle yetindi. Gerekli yanıtı tek başına bir Türk verdi. Afrin'deki askerler için bunu yaptığını söyleyen isimsiz kahraman, tren istasyonunun balkanondan bayrak açarak, "Ölürüm Türkiyem "i söyledi. Çanakkale 'de destan yazan 57. Alay'ın sancağı, Afrin'e moral için yola çıktı. Sancak, Mehmetçik'e ulaştırılmak üzere Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'ya teslim edildi.