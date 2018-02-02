Milli mücadele
Mehmetçik cepheye, vatandaş kışlaya akın etti. Ampute Milli Takımı’nın kalecisi Fatih Karakuş gönüllü olarak harekata katılmak istediği söyledi. “Tek kolumla mücadele edeceğim” dedi... Hollanda’da ise bir gurbetçi tren istasyonunda terör estiren PKK yandaşlarına haddini bildirdi
İNLERİNE GİRDİK
Kah raman askerimiz, hainleri inlerinde boğdu. Afrin'de PYD/ PKK'dan temizlenen Kastel Cündo köyünde, bir binanın altında 6 metre derinliğinde açılmış tünel bulundu.
'KAR'RAMANLAR
MEHMETÇİK hem sınır içinde hem sınır ötesinde kanlı terör örgütüne büyük darbe indirdi. Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı'nda da güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlendi. Kahraman askerlerimiz, 1 metrelik karda ilerleyip hainlere büyük darbe indirdi.
Bitlis'in Ahlat İlçesi'nde bir grup genç, Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'na destek için Mehmetçiklere sembolik olarak güvercinle mektup gönderdi. Mektupta "Sevgili aslan ağabeylerim, Bu kutlu harekâtınızı destekliyoruz. Keşke sizlerle beraber yan yana olsak. Kalben, aklen ve dualarımızla her zaman yanınızdayız. Allah yâr ve yardımcınız olsun" ifadelerine yer verildi.
ÖLÜRÜM TÜRKİYEM
Hollanda'nın Utrecht kentindeki tren istasyonunu işgal eden terör örgütü PKK yandaşlarını Hollanda polisi izlemekle yetindi. Gerekli yanıtı tek başına bir Türk verdi. Afrin'deki askerler için bunu yaptığını söyleyen isimsiz kahraman, tren istasyonunun balkanondan bayrak açarak, "Ölürüm Türkiyem"i söyledi.
SANCAK MESAJI
Çanakkale'de destan yazan 57. Alay'ın sancağı, Afrin'e moral için yola çıktı. Sancak, Mehmetçik'e ulaştırılmak üzere Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'ya teslim edildi.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Gazete
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