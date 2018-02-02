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Milli mücadele

Mehmetçik cepheye, vatandaş kışlaya akın etti. Ampute Milli Takımı’nın kalecisi Fatih Karakuş gönüllü olarak harekata katılmak istediği söyledi. “Tek kolumla mücadele edeceğim” dedi... Hollanda’da ise bir gurbetçi tren istasyonunda terör estiren PKK yandaşlarına haddini bildirdi

Milli mücadele
Avrupa Şampiyonu olup Türkiye'nin göğsünü kabartan Ampute Milli Takımı'nın kalecisi Fatih Karakuş, 'na katılmak için askerlik şubesine dilekçe verdi. Karakuş, tek koluyla teröristlerle mücadele etmeye hazır olduğunu söyledi. "Benim bir kolum olmayabilir ama bende askerlik yapmak istiyorum. Tek kolumla oradaki Mehmetçik ile beraber savaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanındayız ve arkasındayız. Cumhurbaşkanımız bize ne emir verirse bizler Türk halkı olarak bu vatan için ve bu bayrak için her daim ölmeye hazırız" dedi.


İNLERİNE GİRDİK​
Kah raman askerimiz, hainleri inlerinde boğdu. Afrin'de PYD/ PKK'dan temizlenen Kastel Cündo köyünde, bir binanın altında 6 metre derinliğinde açılmış tünel bulundu.


'​KAR'RAMANLAR
MEHMETÇİK hem sınır içinde hem sınır ötesinde kanlı terör örgütüne büyük darbe indirdi. 'ın Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki 'nda da güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlendi. Kahraman askerlerimiz, 1 metrelik karda ilerleyip hainlere büyük darbe indirdi.


'in Ahlat İlçesi'nde bir grup genç, Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'na destek için Mehmetçiklere sembolik olarak güvercinle mektup gönderdi. Mektupta "Sevgili aslan ağabeylerim, Bu kutlu harekâtınızı destekliyoruz. Keşke sizlerle beraber yan yana olsak. Kalben, aklen ve dualarımızla her zaman yanınızdayız. Allah yâr ve yardımcınız olsun" ifadelerine yer verildi.


ÖLÜRÜM TÜRKİYEM
Hollanda'nın Utrecht kentindeki tren istasyonunu işgal eden terör örgütü PKK yandaşlarını Hollanda polisi izlemekle yetindi. Gerekli yanıtı tek başına bir Türk verdi. Afrin'deki askerler için bunu yaptığını söyleyen isimsiz kahraman, tren istasyonunun balkanondan bayrak açarak, "Ölürüm "i söyledi.


SANCAK MESAJI
'de destan yazan 57. Alay'ın sancağı, Afrin'e moral için yola çıktı. Sancak, Mehmetçik'e ulaştırılmak üzere Belediye Başkanı Hasan Kara'ya teslim edildi.
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