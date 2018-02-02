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Korkutan patlama

Korkutan patlama
Ankara dün akşam saatlerinde büyük bir patlama sesiyle sarsıldı. Saat 20.05 civarında Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi'nin alt katında bulunan kazan dairesinde bir patlama meydana geldi. Olayda 3 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Valisi Ercan Topaca konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Doğalgaz kazanında patlama olduğu bilgisi geldi ama sabotaj ihtimali üzerinde de duruyoruz" dedi.
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