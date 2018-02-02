Korkutan patlama

Ankara dün akşam saatlerinde büyük bir patlama sesiyle sarsıldı. Saat 20.05 civarında Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi'nin alt katında bulunan kazan dairesinde bir patlama meydana geldi. Olayda 3 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ankara Valisi Ercan Topaca konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Doğalgaz kazanındapatlama olduğubilgisi geldi ama sabotajihtimali üzerinde deduruyoruz" dedi.
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