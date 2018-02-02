Kendini yakıyordu

CHP, skandallar partisi oldu. Kendini yakmak isteyen işçinin medyada haber olmadığını da savunan Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken bu sözlerinden sonra; CHP yüzünden iflas ettiğini söyleyen heykeltıraş Ragıp Çiçen, bir şişe tinerle CHP Genel Merkezi'nin önüne gitti. Kendini yakmaya çalışan Çiçen'e hemen müdahale edildi. CHP'nin yaptırdığı heykellerin parasını ödemediğini, bu yüzden de 220 kişinin çalıştığı atölyesini kapatmak zorunda kaldığını ifade eden Çiçen, 12,5 milyon TL'lik zararda olduğunu söylemişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.