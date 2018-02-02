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İşkenceci babadan devlet babaya

li bir vatandaş, Suriyeli 9 yaşındaki dilenci kızın vücudunda işkence izleri fark etti. Babası tarafından dövüldüğü iddia edilen talihsiz çocuk, devlet korumasına alındı

İşkenceci babadan devlet babaya
Böyle vicdansızlık görülmedi. Duyanların yüreğini sızlatan olay Gaziantep'te önceki gün meydana geldi. Bey Mahallesi'nde dilencilik yapan M.C.'nin vücudunda işkence izleri olduğunu fark eden bir kişi, çektiği fotoğraflar ile videoyu zabıtaya gönderdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kız çocuğunu hastaneye götürüp, durumu İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.


SUÇLAMAYI REDDETTİ
Tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne teslim edilen küçük kızın ilk ifadesinde kendisini zabıtanın dövdüğünü, ikinci ifadesinde ise parasını çalmak istediği bir kişi tarafından dövüldüğünü söyledi. Ancak vatandaşın çektiği videoda, babasının kendisine işkence yapıp dilendirdiğini söylediği fark edildi. Bunun üzerine devlet korumasına alındı. Baba Abdullah C. ise dün gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen cani adam, savcılıktaki ifadesinde kızına işkence yapmadığını söyledi. Abdullah C. serbest bırakıldı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Salih Yıldırım ise vatandaş ihbarı ile konuyu araştırdıklarını kendi personelleri ile ilgili bir durumun olmadığını söyledi.
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