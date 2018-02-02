İşkenceci babadan devlet babaya

Böyle vicdansızlık görülmedi. Duyanların yüreğini sızlatan olay Gaziantep'te önceki gün meydana geldi. Bey Mahallesi'nde dilencilik yapan M.C.'nin vücudunda işkence izleri olduğunu fark eden bir kişi, çektiği fotoğraflar ile videoyu zabıtaya gönderdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kız çocuğunu hastaneye götürüp, durumu İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.
SUÇLAMAYI REDDETTİ Tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne teslim edilen küçük kızın ilk ifadesinde kendisini zabıtanın dövdüğünü, ikinci ifadesinde ise parasını çalmak istediği bir kişi tarafından dövüldüğünü söyledi. Ancak vatandaşın çektiğivideoda, babasının kendisineişkence yapıp dilendirdiğinisöylediği fark edildi. Bunun üzerine devlet korumasına alındı. Baba Abdullah C. ise dün gözaltına alındı. Emniyettekiifadesinin ardından adliyeyesevk edilen cani adam,savcılıktaki ifadesinde kızınaişkence yapmadığını söyledi. Abdullah C. serbest bırakıldı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Salih Yıldırım ise vatandaş ihbarı ile konuyu araştırdıklarını kendi personelleri ile ilgili bir durumun olmadığını söyledi.
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