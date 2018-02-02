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Hayali polis olmaktı

Hayali polis olmaktı
Hatay Reyhanlı'da PKK/YGP'li teröristlerin attığı roketlerle önceki gün evinde uyurken şehit düşen 'dan (17) geriye hayalleri kaldı. Üniversite hayali kuran Fatma'nın en büyük hayali "Özel Harekat Polisi" olmaktı. Baba Ahmet Avlar "Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Devletimiz terörü bir an önce bitirsin. Terör sınırlarımızdan tamamen temizlensin" ifadesini kullandı. Bu arada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, baba Ahmet Avlar'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi. Erdoğan, acılı aileye "Bu alçaklar bunun bedelini ağır ödüyorlar daha da ödemeye devam edecekler. Kanını yerde bırakmayacağız" dedi.


17 yaşında evinde uyurken teröristlerin kalleş saldırısıyla şehit düşen Fatma Avlar, ileride olarak görev yapmayı hayal ediyordu.


Emir SOMER-Murat ŞENGÜL
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