Hayali polis olmaktı

Hatay Reyhanlı'da PKK/YGP'li teröristlerin attığı roketlerle önceki gün evinde uyurken şehit düşen Fatma Avlar'dan (17) geriye hayalleri kaldı. Üniversite hayali kuran Fatma'nın en büyük hayali "Özel HarekatPolisi" olmaktı. Baba Ahmet Avlar "Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Devletimiz terörü bir an önce bitirsin. Terör sınırlarımızdan tamamen temizlensin" ifadesini kullandı. Bu arada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, baba Ahmet Avlar'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi. Erdoğan, acılı aileye "Bu alçaklar bunun bedelini ağır ödüyorlar daha da ödemeye devam edecekler. Kanını yerde bırakmayacağız" dedi.
17 yaşında evinde uyurken teröristlerin kalleş saldırısıyla şehit düşen Fatma Avlar, ileride Özel Harekat Polisi olarak görev yapmayı hayal ediyordu.
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