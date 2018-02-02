Dövüş kulübü

Havlama sesi korkunç bir olayı ortaya çıkardı. Taksim'de bir metruk binanın dövüş kulübüne döndürüldüğü, köpeklerin ise serumla güçlendirildiği anlaşıldı. Beyoğlu Taksim Tarlabaşı Bulvarı Balo Sokak üzerindeki bir metruk binadan dün "havlama" sesi geldi. Vatandaşlar belediye ekiplerine haber verdi. Olayyerine giden Beyoğlu BelediyesiZabıta Müdürlüğü ekipleri, kapıyıtam kıracakları esnada binadayaşadığını iddia eden bir kişizincirlenmiş kapıyı kırdı. İçeriye giren ekipler, sokak dövüşünde kullanıldığı iddia edilen köpeklerle karşılaştı. Sahibi olduğunu söyleyen şahıs, köpekleri alarak sokaktan uzaklaştı. Bunun üzerine ekipler içeriye girerek inceleme yaptı. Yapılan incelemesonrasında içeride ısınmak içinkullanılan elektrikli kaloriferlerinyanı sıra duvara takılmış haldeçok sayıda serum görüldü. Serumların dövüşlerde kullanılan köpekleri güçlendirmek için kullanıldığı öğrenildi. İncelemelerin ardından binanın kapısı zabıta ekipleri tarafından kaynak makinesi kullanılarak kapatıldı. Olayla ilgli soruşturma başlatıldı.
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