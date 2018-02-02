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Dövüş kulübü

Taksim'de zabıta ekipleri, metruk bir binaya girdi. Dövüş köpekleriyle karşılaştı. Hayvanları güçlendirmek için kullanılan çok sayıda serum ele geçirildi

Dövüş kulübü
Havlama sesi korkunç bir olayı ortaya çıkardı. Taksim'de bir metruk binanın dövüş kulübüne döndürüldüğü, köpeklerin ise serumla güçlendirildiği anlaşıldı. Beyoğlu Taksim Tarlabaşı Bulvarı Balo Sokak üzerindeki bir metruk binadan dün "havlama" sesi geldi. Vatandaşlar belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kapıyı tam kıracakları esnada binada yaşadığını iddia eden bir kişi zincirlenmiş kapıyı kırdı. İçeriye giren ekipler, sokak dövüşünde kullanıldığı iddia edilen köpeklerle karşılaştı. Sahibi olduğunu söyleyen şahıs, köpekleri alarak sokaktan uzaklaştı. Bunun üzerine ekipler içeriye girerek inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında içeride ısınmak için kullanılan elektrikli kaloriferlerin yanı sıra duvara takılmış halde çok sayıda serum görüldü. Serumların dövüşlerde kullanılan köpekleri güçlendirmek için kullanıldığı öğrenildi. İncelemelerin ardından binanın kapısı zabıta ekipleri tarafından kaynak makinesi kullanılarak kapatıldı. Olayla ilgli soruşturma başlatıldı.
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