Bülbül kafeste
Afrin harekatında dün kentin kuzeyindeki en önemli kasaba olan Bülbül ele geçirildi. Kuzeyde terörden temizlenen tüm noktalar birleşti. Kaçacak yeri kalmayan YPG’liler yardım için acil çağrı yapmaya başladı
TERÖRİST KAMPI ELE GEÇİRİLDİ
Darmık Dağı'nın eteğindeki Ali Kar ve Zare köyleri alındı. Burada YPG'nin Bülbül bölgesindeki terör kampı da ele geçirildi. ÖSO'dan yapılan açıklamada en az 14 PKK'lının öldürüldüğü belirtildi. Ali Kar, Zare ve YPG kampının düşmesinin ardından Bülbül kasabası da kısa sürede kuşatılıp ele geçirildi. ÖSO'nun sosyal medya hesapları, YPG'lilerin kasabadan çekildiğini duyurdu. Bugün yaşanan gelişmelerle Kilis sınırında Şeyh Obası'ndan Şinkal'e kadar olan kuzey cephesi birleştirildi.
ABD FÜZESİYLE SALDIRI
Özgür Suriye Ordusu'na bağlı Sultan Süleyman Şah Tugayı'na ait arazi aracı, Afrin'in Şengal köyünde PYD/PKK'lı teröristlerin kullandığı ABD yapımı TOW füzesiyle vuruldu. Araç, yanarak kullanılamaz hale geldi.
KAN EMİCİLER
Türkiye'nin ÖSO birlikleriyle birlikte Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 13'üncü gününü geride bıraktı. Ağır kayıplar veren terör örgütü, yaralılar için Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nin karşısında bulunan Ayn-el Arap'ta kan toplamaya başladı. Terör örgütü, hoparlörlerden sürekli anonslar yaparak halkı kan vermeye çağırdı. Anonslar Türkiye tarafındaki Mürşitpınar'dan da duyuldu. Uluslararası haber ajansı AP, YPG'lilerin ABD'den Türkiye'yi durdurması için yardım istediğini duyurdu.
Uğur YILDIRIM
Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı , TSK , Kilis
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Gazete
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