Afad bebek

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde geçen yıl 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Çanakkale İl Afet ve AcilDurum (AFAD) ekipleri, depremzedeler için seferberlik ilan etti. 2 hafta sonra Şaban-SöylemezYavuz çiftinin erkek bebekleri dünyaya geldi. Dede ŞerafettinYavuz, AFAD ekiplerinin deprem sonrasında kendilerine verdiği destek nedeniyle bebeğin isminin 'Afad' olmasını önerdi. Çift de bebeğe 'Afad' adını verdi. Depremden bir yıl sonra AFAD Müdürü Levent Yılmaz, Afad bebeği ziyaret etti. Yılmaz, "Deprem sonrası bölgede 'Afad' isimli bir çocuğun doğduğunu 3-4 ay sonra öğrendik. Bu bizi çok memnun etti" dedi.
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