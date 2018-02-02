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800 tanesinin işi bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle bir araya geldi. ’yla ilgili bilgi verdi. “Teröristlerden 800 tanesinin işi bitti, ila cehenneme zümera. Tabii bu sayı daha da artacak” dedi...

800 tanesinin işi bitti
Cumhurbaşkanı dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen TÜGVA Gençlik Buluşması'na katıldı. Afrin'de yürütülen 'yla ilgili önemli açıklamalar yaptı. "Afrin'de kahraman Mehmetlerimiz o zor coğrafyada tarih yazıyorlar. Orada jandarma kızlarımız da var onlar da mücadelenin içinde. Afrin'de hamdolsun, teröristlerden 800 tanesinin işi bitti, ila cehenneme zümera. Akşama kadar bu sayı daha da artacak. Bizim de 20 civarında, 25 kadar şehidimiz var. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Zeytin Dalı Harekatı'nın devam edeceğini söyledi. "Harekat sonuna kadar sürecek, Ekonomimiz gayet sağlam" dedi. Erdoğan, OHAL Komisyonu ile ilgili "Bizim komisyona güvenimiz tam. Ne çıkarsa uyacağız" dedi. Erdoğan ücretli öğretmenlerin maaşıyla ilgili düzenleme yapılacağı müjdesini verdi. MHP ile ittifak konusunda da konuşan Erdoğan, Belli bir mutabakata varıldı, oy pusulası üzerinde çalışılıyor. Başka partiler de ittifak içinde yer alabilir" ifadesini kullandı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında kullandığı 'ila cehenneme zumera', Kuran-ı Kerim'de Zümer Suresi'nde geçiyor. Surenin 71. ayetinde yer alan bölümün anlamı, 'Gruplar halinde cehenneme sevk edilir.'


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte dün atv'de yayınlanan 'nın programına bağlandı. Anlı'nın dile getirdiği 'Okuma-Yazma seferberliği' için "Bu seferberlikte bizde varız" mesajı verdi. Erdoğan, "Bizim için en büyük mükafat, okumayazma öğrenmesine vesile olduğumuz her bir vatandaşımın sevincine ortak olmaktır" vurgusunu yaptı. Emine Erdoğan ise "Hedefimiz, kadınıyla, erkeğiyle tüm vatandaşlarımızın okumayazma öğrenebilmesini sağlamaktır" diye konuştu.
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