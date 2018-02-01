Sabit şiddet!

Kocasına ve oğluna şiddet uygulayan Ümmühan Avcılaroğlu, 5 kez evden uzaklaştırıldı. Hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mağdur koca, “Savcılarımız bu kadını durdursun” diyerek yardım çağrısı yaptı
Kadının şiddeti de erkeğinkinden farksız kalmadı. Çirkin olay Adana'da yaşandı. 42 yaşındaki Sabit Avcılaroğlu, 2013'te işlediği bir suçtan dolayı hapse atıldı. Ancak nisan ayında denetimli serbestlikten yararlandı. Serbest kaldı. Cezaevinden çıktıktan sonra ise birçok kez eşi Ümmühan Avcılaroğlu'nun (32) şiddetine maruz kaldı. İddaya göre cani kadın, yaşanan kavgalarda 6 yaşındaki çocuğuna da saldırdı. Yaşadıklarına dayanamayan koca ise soluğu mahkemede aldı. Eşini 5 kez evdenuzaklaştırdı. Öte yandan Ümmühan Avcılaroğlu hakkında "yaralama vehakaret" suçlarından başlatılan soruşturmalar tamamlandı. Eşe şiddet ve hakaretten 6 yıl 6 ay, oğluna şiddet uygulamaktan da 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle 3 dava açıldı. Karısının kendisine kötü davrandığını öne süren Sabit Avcılaroğlu (42), "5 kez yaklaşmama tedbiri aldırdım. Ancak tedbirleri ihlal ediyor. Oğluma da şiddet uyguladığı için oğlumu yanıma aldım. Bana ve oğluma karşı yaptıklarıyla ilgili 3 mahkemede dava açılmış. Tutuklanmasını istiyorum. Yeter artık bıktım bu kadından. Sabrımı zorluyor" diye konuştu.
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