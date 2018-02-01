 ;
Yol Durumu
  1. ‘Yaktın bizi’
  2. Acıların kadını!

Küfür cinayeti

Küfür cinayeti
İstanbul Eyüp'te Türkmenistanlı Altyn Demir (38) Serkan I.'nın (35) kız arkadaşına küfürlü mesajlar yazdı. Serkan I. Aydoğan Ö. ve Nizam Ö. ile birlikte dün Demir'in evine gitti. Genç adam. "Sen benim kız arkadaşıma nasıl küfürlü mesaj atarsın" diye bir el ateş etti. Karnından vurulan kadın hayatını kaybetti. Şüpheliler kaçtı. Serkan I. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.


Yunus Emre KAVAK
Etiketler:
  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar