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’i kana bulayacaktı

İzmir’i kana bulayacaktı
İzmir'de bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen 'li terörist Rüstem Türk operasyonla yakalandı. Terörist ifadesinde her şeyi itiraf etti. "2014'te Suriye'deki YPG'ye katıldım. YPG içinde tim liderliğine kadar yükseldim. YPG'li teröristler Avrupa'ya gidip tıp eğitimi alıyor".


CEYHAN TORLAK
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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