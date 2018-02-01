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Yol Durumu
  1. Milli atak
  2. İzmir’i kana bulayacaktı

İnlerine girdik

İnlerine girdik
Terör örgütü / 'nin, Afrin kent merkezindeki sığınakları ev ev, nokta nokta belirlendi. MİT'in sağladığı anlık güçlü istihbaratlara ek olarak örgütün baskısından bunalan Kürtler de Türkiye'ye istihbarat desteği verdi. Merkezdeki temizlik sırasında sivillerin zarar görmemesi için kılı kırk yaran etkili nokta operasyonların yapılacağı kaydedildi.


AHMET TOPAL
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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